من هو الشهيد عبد الفتاح خَرْوَشَة الذي اغتاله الاحتلال اليوم في جنين؟

استشهد مساء اليوم الثلاثاء7/3/2023م، الأسير المحرر المجاهد القسامي عبد الفتاح خَرْوَشَة ( 49 عامًا)، من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصن فيه بمدينة جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتقاء 6 شهداء و13 إصابة برصاص الاحتلال بجنين بينهم القسامي عبد الفتاح خَرْوَشَة، الذي تتهم قوات الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة البطولية قبل أيام، والتي أدّت لمقتل اثنين من المستوطنين.

وفي 26 فبراير الماضي، نفذ الشهيد خروشة عملية في بلدة حوارة جنوب نابلس قتل خلالها مستوطنين أحدهما جندي في جيش الاحتلال، رداً على مجرزة مدينة نابلس التي أسفرت عن استشهاد 11 مواطن وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

من هو الشهيد عبد الفتاح خَرْوَشَة

وخروشة (49 عامًا) والمعروف باسم "أبو خالد" والذي اطلقه على اسم نجله البكر تيمنًا بـ، "محمد الضيف" هو أسير محرر من قيادات حركة حماس في منطقة شرق نابلس.

وأفرج عن خروشة من سجون الاحتلال قبل شهرين ونصف، وهو يعمل سائق شاحنة، وقد أمضى في السجون ما يقارب 8 سنوات على فترات متفاوتة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من أبنائه في عملية عسكرية استهدفت منزل خروشة في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس بالتزامن مع العملية التي استهدفت مخيم جنين.