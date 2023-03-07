ارتفاع عدد إصابات جيش الاحتلال خلال عدوانه على جنين إلى 3

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الثلاثاء 7/3/2023م، ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجيش "الإسرائيلي"، خلال عدوانه على مخيم جنين مساء اليوم.

وبحسب موقع "كودكود"، نقلاً عن المتحدث بإسم "مستشفى رامبام":قبل قليل وصل جندي من يمام للمستشفى مما يرفع عدد إصابات الوحدة إلى ثلاث مصابين.

واعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عقب انسحابه من مخيم جنين، بإصابة اثنين من جنوده خلال الاشتباكات التي دارت مع مقاومين في كتيبة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن العدوان الصهيوني على مخيم جنين أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجراح، والشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).