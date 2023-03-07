"حماس" تزف شهداء جنين وتؤكد أنَّ جرائم الاحتلال ومجازره لن تخيف شعبنا

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء7/3/2023م، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم شهداء العدوان الصهيوني على مخيم جنين اليوم.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" تزفّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم ثلة من المقاومين الأبطال: الشهيد القسّامي المجاهد: عبد الفتاح حسين خروشة (49 عامًا)، من مخيم عسكر بنابلس، منفذ عملية حوارة البطولية التي قُتل فيها مستوطنان

وأضافت:" إننا إذ نعزي ذوي الشهداء ومحبيهم، لنحيي أهلنا الصامدين في شمال ضفتنا العزيزة وفي كل أرضنا المحتلة، ونبارك سواعد المقاومين الأبطال الذين تصدّوا للعدوان الغاشم وخاضوا اشتباكات ضارية مع القوة الصهيونية المُعتدية، وأوقعوا إصابات في صفوفها، وأثبتوا من جديد أن شعبنا عصي على الكسر".

وأكدت حركة حماس أن جرائم الاحتلال ومجازره لن تخيف شعبنا، بل ستزيده عزمًا وقوّة في مواجهة الاحتلال ومليشيا مستوطنيه، داعية أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة رداً على الاحتلال وجرائمه، وانتقاماً لدماء الشهداء، والوفاء لوصيتهم العظيمة بالتمسك بالمقاومة طريقاً للتحرير والعودة.

وأهابت بجموع أبناء شعبنا لمواصلة النفير واليقظة واستهداف قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مدننا ومناطقنا المحتلة.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

تزفّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم ثلة من المقاومين الأبطال: الشهيد القسّامي المجاهد: عبد الفتاح حسين خروشة (49 عامًا)، من مخيم عسكر بنابلس، منفذ عملية حوارة البطولية التي قُتل فيها مستوطنان

◾️ والشهيد المجاهد: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)

◾️والشهيد المجاهد: زياد أمين الزرعيني (29 عامًا)

◾️والشهيد المجاهد: طارق زياد مصطفى ناطور (27 عامًا)

◾️والشهيد المجاهد: معتصم ناصر الصباغ (22 عامًا)

◾️والشهيد المجاهد محمد أحمد سعيد خلوف (22 عاما)

◾️الذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال، خلال اشتباك مسلح بعد محاصرة منزل بجنين واستهدافه بالصواريخ والنيران الثقيلة.

◾️إننا إذ نعزي ذوي الشهداء ومحبيهم، لنحيي أهلنا الصامدين في شمال ضفتنا العزيزة وفي كل أرضنا المحتلة، ونبارك سواعد المقاومين الأبطال الذين تصدّوا للعدوان الغاشم وخاضوا اشتباكات ضارية مع القوة الصهيونية المُعتدية، وأوقعوا إصابات في صفوفها، وأثبتوا من جديد أن شعبنا عصي على الكسر.

◾️إنّ جرائم الاحتلال ومجازره لن تخيف شعبنا، بل ستزيده عزمًا وقوّة في مواجهة الاحتلال ومليشيا مستوطنيه، وإزاء ذلك فإننا ندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد المقاومة رداً على الاحتلال وجرائمه، وانتقاماً لدماء الشهداء، والوفاء لوصيتهم العظيمة بالتمسك بالمقاومة طريقاً للتحرير والعودة، ونهيب بجموع أبناء شعبنا لمواصلة النفير واليقظة واستهداف قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مدننا ومناطقنا المحتلة.