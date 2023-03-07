نابلس تُعلن الحداد العام على أرواح شهداء جنين غداً الأربعاء

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظ نابلس شمال الضفة المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء، الحداد العام غداً الأربعاء 8/3/2023م على أرواح شهداء مخيم جنين الذين ارتقوا اليوم.

واستشهد ستة مواطنين وأصيب 16 آخرين بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).