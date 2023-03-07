إصلاح الجـــهاد يرعى صلحاً عشائرياً في غزة

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح في إقليم غزة، منطقة التركمان ، صلحاً عشائريًا بين عائلتي " حسونة وشرير" على آثر خلاف بينهم ، بحضور عدد من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح من اللجنة في منطقة.

وأشاد عضو اللجنة أبو رزق عبيد، خلال إتمام الصلح، بروح التسامح التي تجسدت ببن أبناء العائلتين ، متمنياً لهما مزيداً من التماسك والتعاضد، مثمناً جهود كل من ساهم في إتمام هذا الصلح.

وأكد عبيد أن إشاعة روح التصالح الداخلي والسلم الأهلي والمجتمعي، يعتبر جزء لا يتجزأ من تمتين الجبهة الداخلية للمجتمع الفلسطيني؛ لتعزيز صموده في مواجهة التحديات الخارجية التي تهدد وجوده.

وبدورها، ثمنت العائلتين دور لجنة الإصلاح في إتمام هذا الصلح، الذي يعتبر خطوة مهمة على طريق تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وأكدت على إتمام الصلح العشائري وبداية صفحة جديدة من العفو والتسامح والألفة، شاكرين كافة الجهود التي بذلها رجال الإصلاح وأهل الخير من أجل إنهاء الخلاف بينهم.