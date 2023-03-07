الجهاد الإسلامي ناعية شهداء جنين: دماءهم لن تضيع هدراً ورد المقاومة على جرائم العدو لن يطول

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، مساء اليوم الثلاثاء 7/3/2023م، شهداء مخيم جنين الأبطال.

وأكدت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المقاومة لن تترك دماء أبنائها من المقاومين والمواطنين لن تضيع هدراً ، ورد المقاومة على جرائم العدو لن يطول .

كما أكدت أن مقاتلوها اشتبكوا مع جيش العدو، وأوقعوا إصابات محققة في صفوف جنوده، موجهة التحية لمقاتلي كتيبة جنين الأبطال الذين واجهوا العدو وقاتلوه بكل شراسة.

واستشهد ستة مواطنين وأصيب 16 آخرين بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).