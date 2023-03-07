المدلل: الشعب الفلسطيني بمقاومته يسطر ملحمة حقيقية في مواجهة الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن الشعب الفلسطيني بمقاومته يسطر ملحمة حقيقية في مواجهة الاحتلال، ولا يمكن ان يتوقف الشعب عن نضاله عبر كافة الأدوات والطرق.

وقال القيادي المدلل، في تصريحات إذاعية، إن المقاومة في قطاع غزة تراقب عن كثب ما يجري شمال الضفة المحتلة تحديدًا في جنين ونابلس من جريمة ومجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا أن المقاومة في غزة رهن إشارة مقاتلي الضفة.

وأضاف، أن المقاتلين في جنين ونابلس يبدعون في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي رغم قلة امكانياتهم وعتادهم، قائلًا: "نرى إبداع المقاومة في كتيبة جنين، وشهداء الأقصى وكتائب القسام وكل التشكيلات المقاتلة في جنين".

وأوضح عضو المكتب السياسي، أن المقاومة في غزة لا تريد حرف الأنظار عما يجري في جنين ونابلس وجميع قرى ومدن الضفة والقدس المحتلتين؛ لكنه حذر بأن المقاومة في غزة قريبة جدًا وهي رهن الإشارة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال الجريمة في جنين ونابلس كسر إرادة شعبنا ومقاتليه؛ قائلًا: "العدو لا يعرف بأن تضحيات الفلسطينيين تجعلهم أكثر تماسكًا وتشبثًا بالمقاومة التي لابد عنها لدحر الاحتلال".

وتابع المدلل: "أي أوهام التي تسوقها أمريكا والمجتمع الدولي لا يمكن ان تمرر على الشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال فشل في كي الوعي الفلسطيني".

وأردف: "نراهن على شعبنا وعلى مقاومتنا، وعلى أحرار أمتنا الإسلامية والعربية أن يوجهوا البوصلة بتجاه فلسطيني من أجل دعمها في وجه الاحتلال الإسرائيلي".