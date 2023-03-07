المدلل: دماء الشهداء في جنين لا يمكن أن تذهب هدراً

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، الثلاثاء، أن الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة ضد أهالي في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مشدّدًا على أن دماء الشهداء "لا يمكن أن تذهب هدراً".

وقال القيادي المدلل، لـإذاعة صوت القدس المحلية: إن "الاحتلال يحاول من خلال هذه الجريمة كسر الشعب الفلسطيني، لكنه لا يعرف بأن هذه التضحيات تجعل الفلسطينيين يتشبتون أكثر وأكثر بالمقاومة التي لابد عنها".

وأضاف أن غزة حاضرة وأصابعها على الزناد ورهن إشارة أهلنا في جنين ونابلس، وأكمل: "المقاومة بغزة قريبة وقريبة جداً ورهن اشارتكم".

وتابع المدلل: إن "المقاومين ابدعوا في تصديهم لاقتحام جنين"، حيث اسقطوا طائرتين مسيرتين.

وتصدى مقاومون، اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، بإطلاق وابل كثيف صوبهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء الشاب الشهيد محمد غزاوي (26 عاما) وإصابة ستة مواطنين أخرين بينهم حالات خطرة خلال العدوان على جنين.