محدث بالفيديو والصور 6شهداء و16 إصابة خلال العدوان الصهيوني على مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 7/3/2023م، استشهاد ستة مواطنين وإصابة 16 آخرين بينها خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).

ومساء اليوم، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المقتحمة، أسفرت عن ارتقاء ستة شهداء ووقوع اصابات بجراح مختلفة.

وذكر شهود عيان، بأن قوة خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى أطراف جنين، مستخدمة شاحنة مموهة، فيما خرجت آليات عسكرية من حاجز جلمة نحو المخيم لمحاصرة منزل يعود لعائلة الشهيد أمجد العزمي.

وأفاد عيان، بأن أعمدة الدخان تتصاعد من هذا البيت بعد إطلاق صواريخ موجهة نحوه، مشيرةً إلى أن مروحيات عسكرية تساند القوات المنتشرة في العملية العسكرية، بعد أن فرضت طوقًا حوله، وتطالب والد الشهيد أمجد بتسليم نفسه.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت سرايا القدس -كتيبة جنين، في بيان مقتضب لها، استهداف قوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية في «محيط المخيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وأكدت السرايا في بيانها، تمكن مجاهديها من إسقاط طائرتين مُسيّرتين أثناء تحليقها في الأجواء.

في حين، ذكرت وسائل إعلام عبرية، تحت بند "سمح بالنشر"، إصابة اثنين من قوات النخبة "الإسرائيلية (يمام)" خلال الاشتباكات.



