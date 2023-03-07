مهجة القدس: الأسيران الزعاقيق وصليبي يتعرضان لتحقيق قاسٍ بمركز تحقيق عوفر

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسيرين راشد بشار عيسى الزعاقيق ومحمد رفعات جميل صليبي وكلاهما من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، يتعرضان لتحقيق قاسٍ في مركز تحقيق سجن عوفر وظروف عزل صعبة في الزنازين.

وأفاد الأسير راشد الزعاقيق في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أن ظروف التحقيق معه كانت صعبة جدًا عليه، ففي أول 22 يوم كان التحقيق متواصل معه وهو جالس على كرسي ومقيد به من الساعة 9 صباحًا وحتى اليوم اللاحق الساعة 5 صباحًا، وكانوا أحيانًا يحضرون له الطعام في مكتب التحقيق، وأحيانًا يقوموا بإرجاعه إلى الزنزانة عشرة دقائق للأكل، وأثناء التحقيق معه كان يتعرض للمسبات والتهديدات مثل اعتقال الأم والأب والتهديد بالتفتيش المستمر والدائم للمنزل وتكسيره والتهديد بالاعتقال الإداري، وكل يوم كان يتم التحقيق معه من قبل محقق جديد. مضيفًا أنه بعد 22 يوم تم إبقائه في الزنزانة لمدة 5 أيام فيها دون أن يرى أحدًا أو يخرج منها لأي غرض، وبعدها خرج مرتين أو ثلاثة لمكتب التحقيق كل مرة ما يقارب ست ساعات، ومنذ حوالي 10 أيام لم يتم التحقيق معه مطلقًا.

وأضاف الأسير الزعاقيق في رسالته التي وصلت مهجة القدس، أنه مكث مدة 32 يومًا لوحده في زنزانة مغلقة وضيقة 1.5×1.5 على حجم البرش، بالإضافة إلى حمام صغير مكشوف، ولا يوجد شبابيك والشباك المتواجد على الباب مغلق ولا يسمع أي أثرٍ لأي صوت، ولا يمكنه تحديد الزمان والوقت، ويوجد مكيف هواء بارد جدًا رغم البرد العام في هذه الأيام.

وبخصوص الطعام المقدم له فقد أشار إلى أنه سيء جدًا، وغير مهيأ للأكل وغير مطبوخ جيدًا، ولا يحتوي على البهارات والملح، مجرد سلق، والأرز غير طازج للأكل. لافتًا إلى أن وضعه الصحي سيء وبدأ يعاني من مشاكل في المعدة وانتفاخ في البطن، ونزل من وزنه ما يقارب 12 كيلو.

كما أفاد الأسير محمد رفعات صليبي في رسالة أخرى وصلت مهجة القدس، أن ظروف التحقيق معه هو الآخر كانت صعبة جدًا عليه، ففي أول 26 يوم كان التحقيق متواصل معه وهو أيضًا جالس على كرسي ومقيد به من الساعة 9 صباحًا وحتى اليوم اللاحق الساعة 5 صباحًا، وأثناء التحقيق معه كان يتعرض للمسبات والتهديدات مثل اعتقال الأم والأب والتهديد بالتفتيش المستمر والدائم للمنزل وتكسيره والتهديد بالاعتقال الإداري، وكل يوم كان يتم التحقيق معه من قبل محقق جديد. مضيفًا أن الزنزانة المتواجد فيها مغلقة وضيقة 1.5×1.5 على حجم البرش بالإضافة الى حمام صغير مكشوف، ولا يوجد شبابيك وكذلك الشباك المتواجد على الباب مغلق ولا يسمع أي أثرٍ لأي صوت، ولا يمكنه تحديد الزمان والوقت أيضًا، ويوجد مكيف معطل يخرج منه الدخان والروائح الكريهة.

وبخصوص الطعام المقدم له فقد أشار إلى أنه سيء جدًا أيضًا وفي كل الأوقات يقدم باردًا. لافتًا إلى أنهم أحضروا عائلته خلال التحقيق معه وتم تهديده بهم.

وأشار الأسيران في رسالتهما التي وصلت مهجة القدس إلى سلطات الاحتلال الصهيوني تتهمهما بحيازة سلاح وإطلاق نار، وهما ينفيان ذلك.

جدير بالذكر أن الأسير راشد الزعاقيق ولد بتاريخ 19/05/1999م وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 29/01/2023م، أما الأسير محمد صليبي فولد بتاريخ 12/07/2002م وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 25/01/2023م، ولهما اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني، وهما ينتميان لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.