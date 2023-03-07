متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 في فلسطين، تتواصل التصريحات الإعلامية بشأن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، دون أي تنفيذ على أرض الواقع، على الرغم من الوعودات الكثيرة التي أطلقها مسؤولون بوزارة التنمية الاجتماعية في رام الله تتحدث عن قرب موعد صرف مستحقات الشؤون، لكن كل تلك التصريحات أضحت بالنسبة للأسر المستفيدة كالفقاعات الإعلامية وابر بنج لتهدئتهم.

موعد صرف مستحقات الشؤون في غزة والضفة

موعد صرف مستحقات الشؤون في غزة والضفة، تضج مواقع التواصل الاجتماعية حاليا وبعض المواقع الإخبارية المحلية، أن الحكومة في رام الله تواصل عملها ليلا نهارا من أجل صرف دفعة مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية قُبيل قدوم شهر رمضان المبارك 2023، لكن الناس باتت لا تثق بتلك التصريحات أبداً لأنها لا تسمن ولا تُغني من جوع، ولمسؤوليتها الاجتماعية ستنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، آخر مستجدات وتفاصيل صرف الدفعة الأولى من مستحقات الشؤون الاجتماعية لعام 2023.

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أخبار الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة

أخبار الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة، حتى اللحظة لم تعلن وزارة المالية أو حتى وزارة التنمية الاجتماعية عن موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة، على الرغم من الإعلان عن صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير 2023، وهو ما يثير استياء تلك الأسر ويجعل الخوف يتغلغل في صدورهم لعدم صرفها في شهر رمضان المبارك 2023، لكثرة مستلزماته ومتطلباته لاسيما وأن تلك المستحقات هي مصدر دخل وحيد لهم.

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هل تصرف شيكات الشؤون قبل رمضان؟

هل تصرف شيكات الشؤون قبل رمضان؟ صرح مفوض التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون أن الحكومة تعمل جاهدة لصرف مستحقات الشؤون قبل حلول شهر رمضان المبارك، لكن لم يعلن حتى اللحظة عن موعد محدد لصرفها، في ظل الوضع المعيشي السيء الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لاسيما الأسر المتعففة المستفيدة من الدفعات النقدية التي من المفترض أن تصرفها وزارة التنمية مرة كل 3 أشهر، وسنوافيكم بكل جديد يتحدث عن شيكات الشؤون فور ورود معلومات جديدة.