لجان المقاومة: تشكيل مجموعة إرهابية مسلحة يؤكد فاشية الكيان الصهيوني

أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن تشكيل المجرم بن غفير مجموعة يهودية إرهابية مسلحة في مدينة اللد الفلسطينية يكشف جوهر الكيان الصهيوني العنصري الفاشي والسلوك الإرهابي لقادته المجرمين.

وقالت في تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: "شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل لن ترهبه كل محاولات تخويفه وإرهابه وسيكون في طليعة أي مواجهة ومعركة قادمة وسيفشل كل مخططات ومؤامرات بن غفير وحكومته الفاشية".

وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء 7-3-2023، رسمياً عصابة مسلحة خاصة لما يُسمى بوزير "الأمن القومي" الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير تتبع لـ"شرطة" الاحتلال والتي تعرف بـ "الحرس القومي" في الداخل المحتل.

ونقلت مصادر عبرية، عن المتطرف ابن غفير إعلانه عن انطلاق ما تسمى بـ "قوات الحرس القومي" في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل، والتي ستكون بديلا عن "شرطة الاحتلال".