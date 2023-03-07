غزة.. الإعلان عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الأربعاء الموافق 8 مارس 2023.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/9) هنــــا ، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/9) هنــــــــــا .

وأكدت الوزارة ، على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت الوزارة، إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.