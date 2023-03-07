حقيقة إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية 100 دولار، يأمل الفلسطينيون في قطاع غزة أن تتم إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية 100 دولار، وذلك بعد أن امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بأن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة، بأنها تنوي إضافة 50 ألف مستفيد جديد لكشوفات المنحة القطرية 100 دولار، وهو ما دفعهم لأن يتساءلوا عبر محركات البحث عن حقيقة إضافة أسماء جديدة للمنحة.

هل تم إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية 100 دولار؟

هل تم إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية 100 دولار؟ حاليا يستفيد كل شهر نحو 150 ألف أسرة من المنحة القطرية التي تقدما دولة قطر للأس المتعففة، تلك الأسماء تستفيد من الدفعة النقدية منذ عام 2018، ولم يتم تبديل أو إضافة أي أسماء جديدة، لكن الناس بدأت بتداول أخبارا عن وجود إضافات جديدة تقدر بـ 50 ألف مستفيد، قبل أن تخرج وزارة تنمية الاجتماعية بتوضيح حول الموضوع، وستوضح "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اخر مستجدات إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية 100 دولار في غزة.

المنحة القطرية آخر مستجدات #المنحة_القطرية | #التنمية_الاجتماعية Posted by ‎وزارة التنمية الاجتماعية - فلسطين‎ on Monday, March 6, 2023

ما حقيقة إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية؟

ما حقيقة إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية؟ نفت وزارة التنمية الاجتماعية على لسان المتحدث الرسمي بلسانها عزيزة الكحلوت أي أخبار عن إضافة أسماء جديدة لكشوفات المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة، موضحة أن ما حدث هو فرز للأسماء المسجلة عبر رابط الوزارة للاستفادة من المنحة القطرية حتى تكون الأسماء الجديدة جاهزة حال وافقت اللجنة على إضافة اسماء جديدة للمنحة القطرية 100 دولار.

هل هناك كشف أسماء جديد للمنحة القطرية 100 دولار

هل هناك كشف أسماء جديد للمنحة القطرية 100 دولار، حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من التعاطي مع أي رابط ينشر حول وجود أسماء جديدة للمنحة القطرية 2023، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بالمنحة ومستجداتها سيتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التنمية الاجتماعية، كما دعت المواطنين المراجعين للمنحة بعدم التوجه للوزارة لأن كل جديدة سيتم نشره فورا على صفحة الوزارة، لكن لا يوجد أي مستجدات رسمية عن إضافة أي أسماء جديدة للمنحة حتى اللحظة.