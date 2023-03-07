موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2 رسميا، أصدر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله إبراهيم ملحم تصريحا يوضح من خلاله عن أخر مستجدات صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لشهر فبراير 2023، لاسيما بعد أن تأخير صرفها مقارنة بالأشهر الماضية، وفي ظل اللغط الذي يحصل بشأن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عبر السوشيال ميديا أو بعض المواقع الإخبارية المحلية.

موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر 2 فبراير 2023

موعد صرف رواتب موظفي السلطة شهر 2 فبراير 2023، تصريحات الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، فيما يتعلق بموعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 2 2023، وضع حدا للإشاعات التي تطلق بذلك الخصوص، كما إنها قطعت دابر كل من يحاول أن ينشر أخبارا مغلوطة بذلك الشأن، وبدوره فإن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ينشر لكم تصريحات ملحم التي أوضحت موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر 2 فبراير 2023.

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موعد رواتب السلطة شهر فبراير 2023

موعد رواتب السلطة شهر فبراير 2023، المسؤولون في السلطة الفلسطينية يتداولون أخباراً عن نسبة تأخير صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير 2023، إذ أكدوا أن السبب يعود لعدم ارسال أموال المقالة لخزينة السلطة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، إذ تعتمد السلطة في نفقاتها وصرف رواتب موظفيها على أموال الضرائب بنسبة كبيرة جداً، لذا يحدث العجز فور امتناع أو تأخير وصول أموال المقاصة للسلطة.

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موعد الإعلان عن صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2

موعد الإعلان عن صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر 2، وفق تصريحات المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم بشأن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر فبراير 2023، فإن وزارة المالية ستعلن اليوم أوغدًا تفاصيل الراتب وأعتقد أن الدفعة ستكون كما في السابق 80% بالإضافة إلى 5% من المستحقات، كما ستبقى مستحقات "متأخرات" الموظفين في ذمة الحكومة لحين تسوية أوضاعها المالية.