الاحتلال يعتقل 29 أسيرة أقدمهنّ الأسيرة ميسون موسى

أفاد نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الثلاثاء 7-3-2023، إنّ الاحتلال "الإسرائيليّ" يواصل اعتقال 29 أسيرة في سجن (الدامون)، أقدهمنّ الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015.

وأوضح النادي في بيان له، أن من بين الأسيرات طفلتان إحداهما تجاوزت سنّ الطفولة قبل عدة أيام وهما: (نفوذ حمّاد من القدس، وزمزم القواسمة من الخليل التي أتمت عامها الـ18 قبل عدة أيام).

وبين، أنه عشية يوم المرأة العالميّ الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، أنّ العام المنصرم، وبداية العام الجاريّ، فقد صعّد الاحتلال الإسرائيليّ من جرائمه وانتهاكاته بحقّ النساء الفلسطينيّات، مع تصاعد عدوانه الشامل على شعبنا.

وأشار إلى أنه اتخذت جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسيرات عدة مستويات؛ ولم يقتصر الأمر على سياسة الاعتقال، حيث استخدمت بشكل أساسي جريمة (العقاب الجماعيّ) بحقّ أمهات الشهداء والأسرى وزوجاتهم، وشكّل العام المنصرم، الذي اعتبر أكثر الأعوام دموية منذ سنوات، محطة قاسية، وصعبة على المرأة الفلسطينيّة.

واستعرض نادي الأسير، أبرز المعطيات عن الأسيرات القابعات في سجن (الدامون) حتّى اليوم، وهي كما يلي:

•(29) أسيرة يواصل الاحتلال الإسرائيليّ اعتقالهنّ.

•من بينهنّ طفلتان (إحداهما تجاوزت سن الطفولة) وهما: نفوذ حمّاد، وزمزم القواسمة التي بلغت سن الـ 18 قبل أيام.

•عدد الأسيرات المحكومات (15).

•عدد الأسيرات اللواتي يعانينّ من مشاكل صحية (15).

•أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال اليوم، هي الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، وهي محكومة بالسّجن لمدة 15 عامًا.

•أعلى الأحكام صدرت بحقّ الأسيرات: شروق دويات، وشاتيلا ابو عيادة المحكومتان بالسّجن لـ(16) عاماً، وميسون موسى لمدة (15) عامًا، وعائشة الأفغاني لمدة لـ(13) عاماً.

•ومن بين الأسيرات: أسيرة واحدة معتقلة إداريًا وهي رغد الفني من طولكرم.

•من بين الأسيرات (7) جريحات.

•أصعب الحالات من بين الجريحات، الأسيرة إسراء جعابيص، التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها، جرّاء تعرضها لحروق خطيرة، أصابت 60% من جسدها، وذلك جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار اسطوانة غاز في مركبتها.

•ومن بين الأسيرات (6) أمهات وهنّ: إسراء جعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وياسمين شعبان، وعطاف جرادات، ولينا ابو غلمي.

•‏من بين الأمهات الأسيرات عطاف جرادات من جنين، وهي أمّ لثلاثة أسرى وهم (عمر، وغيث، والمنتصر بالله) جرادات.

•غالبية الأسيرات المحكومات أحكامًا عالية من القدس.

•منذ العام المنصرم 2022، ومع بداية العام الجاري سُجلت (193) حالة اعتقال لنساء وفتيات.

•ومنذ عام 2015، سُجلت نحو 1300 حالة اعتقال للنساء والفتيات.

•ومنذ عام 1967، اعتقل الاحتلال أكثر من (17) ألف امرأة فلسطينيّة.

•أول أسيرة في تاريخ الثّورة الفلسطينيّة المعاصرة هي الأسيرة فاطمة برناوي من القدس، والتي رحلت عنا نهاية العام المنصرم.