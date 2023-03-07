وزير "إسرائيلي" مخاطباً رافضي الخدمة "بالجيش": أنتم وقحــــون اذهبــوا للجحيـــــم

‏هاجم أحد وزراء حكومة نتنياهو المتطرفة، اليوم الثلاثاء، ضباط وجنود الجيش الرافضين للخدمة العسكرية في الجيش، مطالباً إياهم بالذهاب للجحيم.

وقال وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو شلومو كارعي في تصريحات شديدة اللهجة ضد ضباط وجنود الاحتياط الرافضين للخدمة العسكرية بسبب الاصلاحات القانونية بقوله : "شعب "إسرائيل" يستطيع أن يرتب وضعه بدونكم، أنتم وقحين، اذهبوا إلى الجحيم".

ويُشار إلى أنه خلال الأيان الأخيرة أعلن العديد من ضباط وجنود الاحتياط في جيش الاحتلال رفض الخدمة العسكرية، ومن ضمنهم ضباط يعملون في وحدات حساسة مثل "وحدة العمليات الخاصة" و"وحدة الاستخبارات 8200".