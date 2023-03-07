"الحرس القومي" الخاص بـ"بن غفير" ينطلق رسمياً اليوم...!

انطلقت، اليوم الثلاثاء 7-3-2023، عصابة وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير الخاصة في الشرطة والتي تعرف ب"الحرس القومي" في الداخل المحتل.

ونقلت مصادر عبرية، عن المتطرف بن غفير إعلانه عن انطلاق ما تسمى بـ"قوات الحرس القومي" في اللد والتي ستكون بديل بن جفير عن الشرطة الصهيونية في الحالات التي يُفقد فيها السيطرة على الشرطة وقيادتها.

وأضافت المصادر، أنه في الحالات المشابهة لما حدث في المدن الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48 في مايو 2021، وهي جزء من "الحرس القومي" الذي شكله بن جفير ليكون تحت تصرفه في حالات الطوارئ الخاصة به شخصياً.