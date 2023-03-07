رفضاً لقرارات الحكومة: إضراب يشل مدارس الضفة

عمَ صباح اليوم الثلاثاء 7/3/2023، الإضراب العام في مدارس المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، شمل مديريات التربية والتعليم ومقرت الوزارة في مختلف المحافظات.

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أعلن الاثنين، عن خطوة الاحتجاجات ورفض قرارات الحكومة المتعلقة بصرف العلاوات بدون الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

ومن المقرر، أن يجتمع الاتحاد العام اليوم لبحث خطواته المقبلة وإصدار بيان فيما يتعلق باستمرار الإضراب من عدمه.

وقال الاتحاد أمس: "لقد تابع اتحاد المعلمين مع كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود ولكن خطاب الحكومة لم يكن شاملاً لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون ان يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرض إلى حفظ الأثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية".

وكانت وزارة التربية والتعليم دعت الليلة الماضية، المعلمين والطلبة بالانتظام في الدوام الدراسي، إلا أن هذه الدعوة لم تلقى استجابة.