الأسير القيادي عدنان يواصل إضرابه وسط تدهور وضعه الصحي

يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ الأسير، خضر عدنان، إضرابه عن الطعام لليوم الواحد بعد الثلاثين، حيث يعاني من أوجاع كثيرة ويرفض أخذ المدعمات.

وقال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، تامر الزعانين، أول أمس :" إنّ الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان (44 عاماً)، يُعاني أوجاعاً كثيرة وعدم وضوح في الرؤية ويرفض أخذ المدعمات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أنّ الأسير القيادي عدنان يُواجه تدهوراً مستمراً في وضعه الصحي.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ الأسير عدنان مُضربٌ عن الطعام منذ نحو شهر، مضيفاً أنّه يرفض إجراء أيّ نوعٍ من الفحوص الطبية، علماً أنّه يُعاني من مشاكلٍ صحية قبل اعتقاله، وهو بحاجةٍ إلى متابعةٍ صحية.

ويُشار إلى أن الأسير القيادي عدنان موجود حالياً، في زنازين معتقل "الجلمة" الصهيوني.