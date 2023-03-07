مجهولون يطلقون النار على سيارة رئيس نقابة المهندسين بنابلس والنقابة تُعقب

أطلق مجهولون النار، الليلة الماضية، على سيارة رئيس نقابة المهندسين بنابلس بالضفة المحتلة، حيث فتحت النيابة تحقيقاً في الحادث.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجهولون أطلقوا النار الليلة الماضية على سيارة المهندس يزن جبر رئيس نقابة المهندسين في نابلس خلال وقوفها أمام منزله، والمباحث العامة تعاين المكاين وتشرع بالتحقيق.

وبدورها عقبت نقابة المهندسين في نابلس في تصريح صحفي على حادثة إطلاق النار على سيارة رئيسها، مستنكرةً نقابة حادث إطلاق النار على سيارة المهندس يزن مصباح جبر هذه الليلة بعشر رصاصات اخترقت جسم سيارته.

وقالت النقابة في بيانها: " أفعال الظلام هذه تأتي في سياق تهديد السلم الأهلي واستقواء الخفافيش بأوقات انتشار جيش الاحتلال ليلا ، فإننا نطالب المحافظة والأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها كون الحدث فيه تهديد مباشر لحياة مواطن أولاً وشخصية عامة لها دورها النقابي والمجتمعي".

وأضافت: " نحمد الله على سلامة زميلنا المهندس (يزن مصباح جبر ) ونؤكد على أن رسالتنا ودورنا النقابي والمجتمعي ماضٍ في طريقه خدمة لزملائنا وبلدنا".