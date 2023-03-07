قتيل وإصابتان بشجارين في القدس ورام الله

قُتل مواطن وأصيب إثنين آخرين، الليلية الماضية، في شجارين في مدينتي القدس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات:"بمقتل مواطن (28 عاما) ببلدة قطنة شمال غرب القدس اثر طعنه بسكين خلال شجار عائلي.

كما أصيب مواطنان، فجر اليوم، في شجار عائلي اندلع في بلدة شقبا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال ارزيقات: " إن شجاراً عائلياً وقع في بلدة شقبا غرب رام الله، بعد منتصف الليلة الماضية، نتج عنه اصابتان احداهما خطيرة والأخرى متوسطة.

وأضاف : " أن الاجهزة الأمنية قبضت على طرفي الشجار وعملت على فرض الأمن والنظام في البلدة".