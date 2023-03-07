أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 7-3-2023

يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب وخاصة في السعودية، وهي تعد من الموضوعات الهامة التي تهمهم ويبحثون عن كافة التغيييرات التي تطرأ عليها في الأسواق المحلية والعالمية.

لذلك نقدم لكم وبشكلٍ دائم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في السعودية، وكافة التحديثات التي طرأت على أسعار الذهب هناك؛ نظراً لأهميتها لعدد كبير من الناس من التجار والمقبلين على الزواج.

وشهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 7-3-2023، ارتفاعا طفيفاً مقابل الريال السعودي اليوم في الأسواق.

عيار الذهب السعر بالريال السعر بالدولار

سعر عيار 24 223.89 59.66

سعر عيار 22 205.24 54.68

سعر عيار 21 195.91 52.20

سعر عيار 18 167.92 44.74

سعر أوقية الذهب 6,963.08 1,855.29



