وسط خطوات تصعيدية جديدة.. الأسرى يواصلون العصيان لليوم الـ 22

وسط خطوات تصعيدية جديدة، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، لليوم الـ 22 خطوات العصيان، احتجاجاً ورفضًا على إجراءات ما يُسمى بـ "وزير الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير ضدهم.

ومن المقرر أن ينفذ الأسرى اليوم، خطوات تصعيدية جديدة في السجون رداً على سياسات بن غفير ضدهم، مؤكدين أنهم مستمرين في عصيانهم حتى تحقيق مطالبهم.

وتتمثل خطوات الأسرى اليوم بارتداء ملابس السجن "الشاباص" الساعة الواحدة ظهراً، وتنفيذ إرباك ليلي الساعة التاسعة مساءً، والخروج إلى الزنازين من الأقسام الثلاثة المعاقبة في سجن نفحة مع إخراج الشنط.

يأتي استمرار العصيان وسط دعوات من لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أبناء شعبها للمشاركة، والتعبير عن الوفاء لمن دفع سنوات عمره من أجل حرية شعبه، وأرضه عبر الوقفات المساندة لنا، والتي ستُقام اليوم الثلاثاء 7/3/2023 في مراكز المدن الساعة التاسعة ليلًا.