قصف "إسرائيلي" جديد يُطال مطار حلب في سوريا ويُخرجه عن الخدمة

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، عدواناً جديداً على سوريا.

وفي تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية استهدفت مطار حلب الدولي، مما أسفر عن أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة، بينما لم ترد معلومات عن وقوع أي إصابات بشرية.

ووفق وسائل اعلام سورية، فإن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان "إسرائيلي"، استهدف مطار حلب الدولي.

وفي 19 فبراير الماضي، استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، عدواناً على سوريا، خلّف 5 شهداء بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً بجروح مختلفة.