طوباس: المناورات العسكرية الإسرائيلية تتسبب برحيل عدد من المواطنين

فلسطين اليوم-جنين

تسببت المناورات العسكرية الاسرائيلية التي لا تزال مستمرة في منطقة البقيعة شرق طوباس بالضفة الغربية برحيل عشرات المواطنين عن منازلهم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الاسرائيلي شرعت منذ منتصف الليلة بتنفيذ مناورات بالأعيرة النارية في منطقة الرأس الأحمر الواقعة شرق البقيعة في المحافظة والتي يقطنها العشرات من المزارعين ومربي الماشية.

وبينت المصادر ذاتها أن حدة المناورات اشتدت ظهر هذا اليوم إذ انه يسمع إطلاق كثيف للرصاص الحي في أنحاء المنطقه الأمر الذي أدى الى هجرة المواطنين ورحيلهم الى مناطق مجاورة.

وأكدت أن المناورات تسببت في نفوق عددا من رؤوس الأغنام لم يعرف عددها بعد.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بمناورات دائمة في تلك المنطقة المأهولة بالسكان ومنطقة الأغوار عموما.