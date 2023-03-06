إطلاق نار يستهدف مركبة مستوطنين قرب مستوطنة "حلميش" غرب رام الله

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" مساء اليوم الإثنين6/3/2023م، أن مركبة مستوطن "إسرائيلي" تعرضت لعملية اطلاق نار قرب مدينة رام الله في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وبحسب " إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية"، أن عملية إطلاق نار نفذت مساء اليوم صوب مركبة مستوطنين بين مستوطنة "عطيرت" ومستوطنة "حلميش" غرب رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبالتزامن مع ذلك، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي :" أنباء عن إطلاق نار في منطقة نفيه تسوف - مستوطن يدعي أنه تعرض لإطلاق نار، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وبين أن قوات الجيش بدأت عمليات البحث عن المنفذين.