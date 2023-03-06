بالفيديو 31 إصابة في هجوم للمستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس

أصيب مساء اليوم الإثنين6/3/2023م، عشرات المواطنين اثر هجوم لقطعان المستوطنين على بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في نابلس، أن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس

وبالتزامن مع ذلك، قالت مصادر طبيبة :" إن الاصابات التي وصلت مستشفى ابن سينا من بينها طفلة وسيدة أصيبوا بالاختناق اثر اطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع.

وفيما يلي مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للإصابات التي وصلت "مستشفى ابن سينا:"



