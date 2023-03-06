عطل كبير في منصة تويتر يزيد القلق حولها

واجه موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، الذي اشتراه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أعطالا كبيرة في الروابط الخارجية للمنصة، مساء الاثنين.

وكتب الحساب الرسمي للمنصة: "قد لا تعمل بعض أجزاء تويتر كما هو متوقع في الوقت الحالي. لقد أجرينا تغييرا داخليا كان له بعض النتائج غير المقصودة. نحن نعمل على هذا الآن وسنشارك تحديثا عندما يتم إصلاحه".

وواجه تويتر مرة أخرى مشكلات فنية الإثنين، حيث ظهرت رسالة "خطأ" أو "error" إلى المستخدمين الذين حاولوا النقر على روابط تابعة لجهات خارجية.

ووفقا لمستخدمي المنصة، لم تظهر الصور والفيديوهات في بعض الروابط، وظهرت رسالة "المحتوى غير متوفر".

وكان مستخدمو النصة قد واجهوا مشكلات في الدخول إلى حساباتهم على الشبكة السبت، في أجزاء كثيرة من العالم، وفق بلاغات عبر موقع "داون ديتكتر" المتخصص في رصد أعطال المعلوماتية.

وعانت "تويتر" في الأشهر الأخيرة مشكلات فنية، خصوصاً نهاية ديسمبر حين تعذر على بعض المستخدمين الدخول إلى حساباتهم أو الاطلاع على بعض الحسابات.

وتواجه المنصات الرقمية بوتيرة متكررة أعطالاً تعيق الدخول إليها لبعض الوقت، فيما توقف الخدمات لفترات طويلة يبقى أمراً استثنائياً.