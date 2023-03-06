نتنياهو: "اسرائيل" تواجه "خطر وجودي"

اعتبر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو أن رفض أداء الخدمة العسكرية هو خطر وجودي لـ "إسرائيل"، بعد قيام عشرات جنود الاحتياط برفض حضور التدريبات احتجاجا على الانقلاب القضائي.

ويأتي ذلك في خضم احتجاجات واسعة في مختلف الصعد السياسية والشعبية التي تشهدها "إسرائيل" على خلفية الانقلاب القضائي.

وكان نتنياهو قد طلب من زعيم المعارضة يائير لابيد، إبقاء الجيش خارج المناكفات السياسية، وذلك بعد رفض جنود احتياط من سلاح الجو المشاركة في مناورات تدريبية.

ومساء أمس الأحد، تحدث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت عن المستوى السياسي حول ظاهرة انتشار رفض التدريبات العسكرية.

وأعرب هرتسي هاليفي عن قلقه ومخاوفه إزاء ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال، موضحا أن الظاهرة آخذة بالازدياد تجاه أبعاد مقلقة.

وحذر هاليفي كلا من نتنياهو وغالانت من انتشار الظاهرة كنوع من الاحتجاج على التعديلات القضائية بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش.

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة برقية تهنئة من الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، بمناسبة انجاز الانتخابات الداخلية لاختيار امين عام الحركة، و أعضاء المكتب السياسي لدورة جديدة مدتها 4 سنوات.

و قال الأمين العام للأحزاب العربية، قاسم صالح في رسالة له إن الانتخابات الداخلية لحركة الجهاد الإسلامي جرت بشكل ديمقراطي، و سادتها الروح الأخوية و الأجواء الإيجابية بمشاركة واسعة من أبناء الحركة في كل من ساحتي قطاع غزة و الخارج، حيث تم اختيار أعضاء المكتب السياسي في القدس و الضفة الغربية و السجون، و التي خضعت لإجراءات امنية خاصة بسبب الظروف الاستثنائية.

و أكد صالح بأنه على ثقة بأن حركة الجهاد الإسلامي المجاهدة ستواصل مسيرتها نحو تحرير القدس و كل فلسطين.

و اعرب عن أمله في أن تدفع هذه المحطة المهمة في مسيرة الحركة باتجاه استمرار معادلة وحدة الساحات، و الدفاع عن القدس و المسجد الأقصى، و تعزيز المقاومة و الحفاظ عليها كأهم الأولويات.