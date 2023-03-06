المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يهنئ القائد زياد النخالة بتجديد الثقة به لولاية ثانية

هنأ رئس لجنة العمل الوطني في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أحمد مشعل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة بمناسبة تجديد الثقة له في دورة جديدة في مسيرة الحركة المجاهدة.

و قال مشعل في برقية التهنئة: "لقد شكلت حركة الجهاد الإسلامي سياجاً و حارساً لثوابت شعبنا في التمسك بتحرير كامل ترابه الوطني، من البحر الى النهر، و من راس الناقورة الى ام الرشراش، لا تقيل و لا تستقيل، و لا تعطي الدنية في دينها، و لا تسمح لنفسها الولوج في دهاليز السياسة المنحرفة الملتوية، وفاء لدماء شهدائها و وفاء لمبادئها التي انطلقت من أجلها.