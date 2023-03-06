"نتنياهو": عصيان الأوامر يشكل تهديدا لأساس وجودنا

علق رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" ، مساء اليوم الإثنين، على رفض أكثر من 200 طبيب عسكري في الاحتياط أوامر الخدمة العسكرية

وقال "نتنياهو" :" لا مكان للتمرد وعصيان الأوامر في الجيش فهذا يشكل تهديدا لأساس وجودنا".

وبحسب صحيفة هأرتس "الإسرائيلية": فإن 200 طبيب عسكري في الاحتياط يهددون برفض أوامر الخدمة العسكرية إذا لم يتم إيقاف سن قوانين إضعاف جهاز القضاء فورا من قبل حكومة "نتنياهو".

وبالتزامن مع ذلك، بينت الصحيفة "الإسرائيلية":" على خلفية دعوات العصيان - وزير جيش العدو، ورئيس الأركان، سيجتمعان غدا، مع جنود الاحتياط، من مختلف الوحدات في جيش العدو لإخراج الجيش "الإسرائيلي" من أي صراع سياسي.