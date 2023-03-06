تحمل دعاء الرزق في ليلة النصف من شعبان 2023 - PDF

دعاء الرزق في ليلة النصف من شعبان 2023 ، ويبحث مئات الآلاف من المسلمين من منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم على الانترنت من أجل الوصول والتعرف على رابط تحميل دعاء الرزق في ليلة النصف من شعبان وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع تلك الأدعية في هذه المقالة إذ أنكم تتعرفون على مقطع فيديو يقدم لكم أيضا ادعية يمكن سماعها وترتيلها في هذه الليلة المباركة ، ونضيف لكم في ثنايا هذه السطور إلى فضلها علما أن فريق الموقع قام في توزيع هذه المقالة على معظم صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي كافة حتى يتمكن الجميع من التعرف عليها بكل سهولة تامة .

دعاء الرزق في ليلة النصف من شعبان 2023

وفي هذه الفقرة فقد وضعنا لكم دعاء الرزق في ليلة النصف من شعبان 2023 مستجاب ومكتوب وهو التالي : أولا: وفي الدعاء الأول فقد جاء ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

ثالثا: في الدعاء الثاني فقد جاء اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

ثالثا: وفي الدعاء الأول فقد جاء دعاء جلب الرزق في ليلة النصف من شعبان اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ.

دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ

أولا: في الدعاء الأول من ليلة النصف من شعبان 2023 ، اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثانيا: في الدعاء الثاني من ليلة النصف من شعبان 2023 اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا.

ثالثا: في الدعاء الثالث من ليلة النصف من شعبان 2023 اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

رابعا: في الدعاء الرابع من ليلة النصف من شعبان 2023 اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.



فضل ليلة النصف من شعبان 2023

وفي هذه الفقرات وضعنا لكم فضل ليلة النصف من شعبان 2023 وفقد الاحاديث الشريفة ، وهذا الشهر الذي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله) متفق عليه، وفي رواية: (ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا) متفق عليه.

ثانيا: وعن فضل ليلة النصف من شعبان ، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر أحاديث كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو مكذوب (موضوع) ، وكان مما أحدث الناس وبدّلوا ما يعرف بالاحتفال بليلة النصف من شعبان ، ولم يرد في فضل قيام هذه الليلة أو تخصيص صيام نهارها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم.

ثالثا: وفي الفضيلة الثالثة من ليلة النصف من شعبان ، فقد ورد حديث وهو ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله ليطّلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن )) رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .

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تحميل دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 بصيغة PDF

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