السعودية تطرح مزايا جديدة للشركات المتعددة الجنسيات هذا العام

كشفت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن مزايا جديدة للشركات المتعددة الجنسيات، التي ستنقل مقرها الإقليمي إلى السعودية هذا العام.

ووفق ما أعلنه وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، فإنه من المرجح أن تحصل هذه الشركات التي تسعى للحصول على عقود حكومية مربحة في المملكة على إعفاء ضريبي.

وحسب المصادر السعودية، فقد أشار مديرين تنفيذيين إلى أن تفاصيل النظام الضريبي في المملكة ما زالت غير واضحة بعد عامين من إبلاغهم بالموعد النهائي لعملية نقل مقراتها.

وقال مستثمرون إنه في غياب التنسيق الضريبي بين الرياض ودول الخليج التي تضم مقرات تابعة لإشراف المقر الإقليمي، فإن هذه الشركات من الممكن أن تسدد ضرائب الأرباح مرتين.

وعلّق وزير الاستثمار على ذلك، أنه من المقرر أن يصدر إعلان قريبا لتوضيح اللوائح، مؤكدا أنه لن يقع تضارب أو اختلاط بشأن المقرات الإقليمية.