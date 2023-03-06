إليك فضل ليلة النصف من شعبان 2023 ابن عثيمين وباز ومالكية - أحاديث نبوية

فضل ليلة النصف من شعبان 2023 ابن عثيمين وباز ومالكية ، وبعد ان رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري أكثر من ألفين عملية بحث الكترونية على جوجل حيث يريد من خلالها هؤلاء التعرف على فضل ليلة النصف من شعبان لما لها من فضل وثواب عظيم عند الله عزوجل علما أن المسلمين في انحاء الأرض بدأوا من الان في تحضير انفسهم من أجل استقبال شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه سوى أيام معدودة فقط .

جاءت هذه السطور التي نتناول فيها شرح فضل ليلة النصف من شعبان 2023 ضمن سلسلة مقالات عدة نقوم يوميا في نشرها ونضع فيها معظم المواضيع الرائجة على الانترنت وفي المناسبات العامة ، ونضيف لكم في هذه المقدمة إلى أننا ارفقنا لكم دعاء يمكن ترتيلها في هذه الليلة وهو على النحو التالي :

فضل ليلة النصف من شعبان 2023

ووفق العالم بن عثيمين عن فضل ليلة النصف من شعبان لا يوجد فضل مخصص لها ، وكل ما على المسلم هو تخصيصها للصلاة والصيام ، وسوف نقوم في ذكر احاديث نبوية شريفة عن هذه الليلة وهي في الفقرات التي تلي ذلك ، وقبل الانتقال إليها وضعنا لكم مقطع فيديو يوضح أكثر عن فضلها وهو .

ليلة النصف من شعبان 2023

وفي هذه الفقرات وضعنا لكم أحاديث نبوية شريفة عن أعمال وفضل ليلة النصف من شعبان وهي التالي : إذ كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله) متفق عليه.

وفي رواية: (ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا) متفق عليه.

ثانيا: وعن فضل ليلة النصف من شعبان ، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر أحاديث كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو مكذوب (موضوع) ، وكان مما أحدث الناس وبدّلوا ما يعرف بالاحتفال بليلة النصف من شعبان ، ولم يرد في فضل قيام هذه الليلة أو تخصيص صيام نهارها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم.

ثالثا: وفي الفضيلة الثالثة من ليلة النصف من شعبان ، فقد ورد حديث وهو ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله ليطّلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن )) رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .

دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ

أولا: في الدعاء الأول من ليلة النصف من شعبان 2023 ، اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثانيا: في الدعاء الثاني من ليلة النصف من شعبان 2023 اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا.

ثالثا: في الدعاء الثالث من ليلة النصف من شعبان 2023 ، للهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

رابعا: في الدعاء الرابع من ليلة النصف من شعبان 2023 ، اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

تحميل دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 بصيغة PDF

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وفي ختام هذه المقالة التي نتناول بها فضل ليلة النصف من شعبان 2023 ابن عثيمين وباز ومالكية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .