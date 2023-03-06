PDF - دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ - فضل ليلة النصف من شعبا

دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ بصيغة PDF ، ويستعد الملايين من المسلمين في انحاء دول العالم لاستقبال هذه الليلة المباركة و يحرصون فيها على ترتيل الادعية ومع عمليات البحث المرتفعة على جوجل وغيره قام على الفور فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب بحيث يمكن للجميع التعرف عليه بكل سهولة تامة ، وفي هذا الشهر المبارك الذي يسبق رمضان يعكف البعض على صيام بعض من أيامه نظرا على عظمتها عند الله عزوجل .

تأتي هذه المقالة التي نقوم فيها على وضع دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ بصيغة PDF ضمن باكورة اعمالنا اليومية التي نضع فيها معظم المواضيع التي يبحث عنها الجمهور العربي على الشبكة العنكبوتية على مدار الساعة كما هو الحال هنا من هذا الموضوع التي جاءت تفاصيله على النحو التالي :

دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ

أولا: في الدعاء الأول من ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ بصيغة PDF ، اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثانيا: في الدعاء الثاني من ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ بصيغة PDF اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا.

ثالثا: في الدعاء الثالث من ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ بصيغة PDF اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

رابعا: في الدعاء الرابع من ليلة النصف من شعبان 2023 – 1444 هـ بصيغة PDF اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.



فضل ليلة النصف من شعبان 2023

وفي هذه الفقرات وضعنا لكم فضل ليلة النصف من شعبان 2023 وفقد الاحاديث الشريفة ، وهذا الشهر الذي كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله) متفق عليه، وفي رواية: (ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا) متفق عليه.

ثانيا: وعن فضل ليلة النصف من شعبان ، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر أحاديث كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو مكذوب (موضوع) ، وكان مما أحدث الناس وبدّلوا ما يعرف بالاحتفال بليلة النصف من شعبان ، ولم يرد في فضل قيام هذه الليلة أو تخصيص صيام نهارها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم.

ثالثا: وفي الفضيلة الثالثة من ليلة النصف من شعبان ، فقد ورد حديث وهو ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله ليطّلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن )) رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .

تحميل دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 بصيغة PDF

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