تحديث سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الجديدة فيما يتعلق بأسعار الذهب في محافظة حلب وادلب ودمشق والحسكة خلال تعاملات الفورية وهو على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-3-2023

سعر غرام الذهب في دمشق عيار 21 ، شراء : 387,000 ، مبيع: 391,000 وكان الإغلاق السابق 392,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في حلب عيار 21 ، شراء : 387,000 ، مبيع: 391,000 وكان الإغلاق السابق: 392,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في ادلب عيار 21 ، شراء: 385,000 ، مبيع: 388,000 وكان الإغلاق السابق

392,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في الحسكة عيار 21 ، شراء : 387,000 ، مبيع 389,000 وكان الإغلاق السابق 394,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 جاء عند مستوى بيع 417,143 وشراء 416,571 ليرة .

سعر عيار 22 جاء عند مستوى بيع 382,381 وشراء 381,857 ليرة .

سعر عيار 21 جاء عند مستوى بيع 365,000 وشراء 364,500 ليرة .

سعر عيار 18 جاء عند مستوى بيع 312,857 وشراء 312,429 ليرة .

سعر عيار 14 جاء عند مستوى بيع 243,333 وشراء 243,000 ليرة .

سعر عيار 12 جاء عند مستوى بيع 208,571 وشراء 208,286 ليرة .

سعر الاونصة جاء عند مستوى بيع 12,973,143 وشراء 12,955,371 ليرة .

سعر الجنيه الذهب جاء عند مستوى بيع 2,920,000 وشراء 2,916,000 ليرة .

سعر الكيلو جاء عند مستوى بيع 417,142,857 وشراء 416,571,429 ليرة .

وننوه إلى أن هذه الاسعار تختلف بنسب بسيطة من الحين للآخر ، كما أنها اسعارها متفاوتة بشيء متواضع في محالات البيع .

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 مارس 150,065 131,310 112,551 87,538 75,032

4 مارس 150,060 131,306 112,547 87,535 75,030

3 مارس 149,894 131,160 112,422 87,439 74,947

2 مارس 148,492 129,934 111,371 86,621 74,246

1 مارس 148,569 130,001 111,428 86,666 74,284

28 فبراير 147,696 129,237 110,774 86,156 73,848

27 فبراير 146,865 128,510 110,151 85,672 73,433

26 فبراير 146,371 128,078 109,780 85,384 73,185

25 فبراير 146,371 128,078 109,780 85,384 73,186

24 فبراير 146,387 128,092 109,792 85,393 73,194

مع انتهاء مقالاتنا بخصوص سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-3-2023 نتمنى ان تكوت قد نالت اعجابكم .