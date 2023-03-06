تحديث سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-3-2023 عيار 21

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:12 م
06 مارس 2023
تحديث سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-3-2023 عيار 21
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

تحديث سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الجديدة فيما يتعلق بأسعار الذهب في محافظة حلب وادلب ودمشق والحسكة خلال تعاملات الفورية وهو على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-3-2023

سعر غرام الذهب في دمشق عيار 21 ، شراء : 387,000 ، مبيع: 391,000 وكان الإغلاق السابق 392,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في حلب عيار 21 ، شراء : 387,000 ، مبيع: 391,000 وكان الإغلاق السابق: 392,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في ادلب عيار 21 ، شراء: 385,000 ، مبيع: 388,000 وكان الإغلاق السابق

392,000 ليرة .

سعر غرام الذهب في الحسكة عيار 21 ، شراء : 387,000 ، مبيع 389,000 وكان الإغلاق السابق 394,000 ليرة .

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 جاء عند مستوى بيع 417,143 وشراء 416,571 ليرة .

سعر عيار 22 جاء عند مستوى بيع 382,381 وشراء 381,857 ليرة .

سعر عيار 21 جاء عند مستوى بيع 365,000 وشراء 364,500 ليرة .

سعر عيار 18 جاء عند مستوى بيع 312,857 وشراء 312,429 ليرة .

سعر عيار 14 جاء عند مستوى بيع 243,333 وشراء 243,000 ليرة .

سعر عيار 12 جاء عند مستوى بيع 208,571 وشراء 208,286 ليرة .

سعر الاونصة جاء عند مستوى بيع 12,973,143 وشراء 12,955,371 ليرة .

سعر الجنيه الذهب جاء عند مستوى بيع 2,920,000 وشراء 2,916,000 ليرة .

سعر الكيلو جاء عند مستوى بيع 417,142,857 وشراء 416,571,429 ليرة .

وننوه إلى أن هذه الاسعار تختلف بنسب بسيطة من الحين  للآخر ، كما أنها اسعارها متفاوتة بشيء متواضع في محالات البيع .

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 مارس 150,065         131,310         112,551         87,538 75,032

4 مارس 150,060         131,306         112,547         87,535 75,030

3 مارس 149,894         131,160         112,422         87,439 74,947

2 مارس 148,492         129,934         111,371         86,621 74,246

1 مارس 148,569         130,001         111,428         86,666 74,284

28 فبراير          147,696         129,237         110,774         86,156 73,848

27 فبراير          146,865         128,510         110,151         85,672 73,433

26 فبراير          146,371         128,078         109,780         85,384 73,185

25 فبراير          146,371         128,078         109,780         85,384 73,186

24 فبراير          146,387         128,092         109,792         85,393 73,194

مع انتهاء مقالاتنا بخصوص سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الاثنين 6-3-2023 نتمنى ان تكوت قد نالت اعجابكم .

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات