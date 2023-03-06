بعد تصريحات اشتيه: حراك المعلمين يقرر الإضراب المفتوح حتى إشعار آخر

أعلن حراك المعلمين، اليوم الاثنين 6/3/2023، الإضراب المفتوح عن العمل حتى إشعار آخر رداً على تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتيه.

وقرر الحراك الإضراب المفتوح عن العمل حتى إشعار آخر، أو تحقيق المطالب مع إثبات المعلمين والمعلمات حضورهم صباحا ثم المغادرة للسعي خلف أرزاقهم أو أي مجال آخر

ودعا الحراك، المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ووجهاء العشائر وكافة فئات شعبنا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم المركزية يوم الخميس المقبل عند الـ10 صباحا بنفس برنامج الوقفات السابقة.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين 6/3/2023، خلال افتتاح جلسة الحكومة برام الله، عن صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة ٥٪ وبنفس النسبة للمهندسين والعاملين بالمهن الطبية.

ودعا اشتية، المعلمين العودة إلى مدارسهم غدًا الثلاثاء، حفاظًا على العملية التعليمية.