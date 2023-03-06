الأطباء يرفضون علاوة اشتيه ويعلنون حلهم من أي اتفاق

رفض الأطباء في فلسطين اليوم الاثنين 6/3/2023، ما أعلن عنه رئيس الوزراء محمد اشتيه بصرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارا من شهر آذار الحالي على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم.

وأعلن الأطباء في تصريح مقتضب لهم عن الإحلال من أي اتفاق لايلبي ما تم التوقيع عليه بين النقابة والحكومة.

وقال الأطباء :" بعد إخلال الحكومة بالالتزام بمبادرات الخروج من الأزمة، نحن في نقابة الأطباء في حل من اي اتفاق لا يلبي ما تم التوقيع عليه بين نقابة الأطباء و الحكومة.."

كما أعلن اشتية، أن الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية.

وكان المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، أعلن بالأمس، عن عقد اجتماع على ضوء عرض المبادرة من قبل مفوضين المنظمات الشعبية، حيث تم دراسة المبادرة التي تم طرحها على الحكومة الفلسطينية والتي قد يكون فيها مخرج من الازمة الحالية وبالتالي فإن النقابات المهنية.

وعقد الاجتماع كل من:

نقابة الأطباء-مركز القدس

نقابة المهندسين-مركز القدس

نقابة التمريض

نقابة المهن الصحية

اتحاد المعلمين الفلسطينيين

نقابة المهندسين الزراعيين

نقابة أطباء الاسنان