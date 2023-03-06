اشتيه يؤكد مساعي صرف راتب كامل للموظفين قبل رمضان ويعلن صرف علاوة المعلمين

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين 6/3/2023، عن مساعي حكومته لصرف راتب كامل للموظفين قُبيل شهر رمضان المبارك.

فيما أعلن خلال افتتاح جلسة الحكومة برام الله، عن صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة ٥٪ وبنفس النسبة للمهندسين والعاملين بالمهن الطبية.

كما أعلن اشتية، عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارا من شهر آذار، وستُصرف بداية شهر نيسان المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة المالية تدرس صرف علاوة لبقية العاملين في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والمالية، قدمتا مقترحا لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة المخاطرة للعاملين في الأجهزة الأمنية.

وأكد أن وزارة المالية تعمل على توفير راتب كامل للموظفين لمواجهة احتياجات شهر رمضان.

ودعا اشتية، المعلمين العودة إلى مدارسهم غدًا الثلاثاء، حفاظًا على العملية التعليمية.