شهر على إضراب الشيخ عدنان في سجون الاحتلال رفضاً لاعتقاله التعسفي

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان اليوم الاثنين 6/3/2023، إضرابه عن الطعام؛ رفضاً لاعتقاله التعسفي.

وكشفت مؤسسة مهجة القدس، أن القيادي عدنان (44 عاماً)، يُعاني أوجاعاً كثيرة وعدم وضوح في الرؤية ويرفض أخذ المدعمات، ويُواجه تدهوراً مستمراً في وضعه الصحي.

والأسير عدنان مُضربٌ عن الطعام منذ نحو شهر، حيث يرفض إجراء أيّ نوعٍ من الفحوص الطبية، علماً أنّه يُعاني من مشاكلٍ صحية قبل اعتقاله، وهو بحاجةٍ إلى متابعةٍ صحية.

ويُواصل عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله، في زنازين معتقل "الجلمة".

ومنذ أيام، أوضح الأسير عدنان في رسالة له، أنّه جرى إنزاله إلى محاكمة داخلية جديدة، يوم الثلاثاء الماضي، في زنازين معتقل الجلمة بسبب استمراره في إضرابه عن الطعام.