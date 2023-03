ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (7-0).. نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، كشر فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح عن أنيابه، وسحق نظيره مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد، جاء منهما اثنان بتوقيع الفرعون المصري، ضمن الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، على ملعب آنفيلد، إذ إن هذا الانتصار الكبير جاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال لاسيما بعد خسارته بخامسة مقابل هدفين في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ويبحث جمهور كرة القدم الآن عن، ملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر تويتر و واتساب ويوتيوب.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد غزارة في الأهداف، جاءت معظمها في الشوط الثاني من عمر المباراة، إذ سجل الليفر سبعة أهداف كاملة، وهو ما أصاب فريق مانشستر يونايتد ومدربه وجمهوره بصدمة كبيرة بعدما كان الشياطين الحمر يقدمون أداء رائعا ونتائج إيجابية طوال الفترة الماضية أبرزها اقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي والتأهل للمرحلة المقبلة، بدوره سيرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جميع أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد.

ملخص مباراة وأهداف مانشستر يونايتد وليفربول، سبعة أهداف كاملة اخترقت شباك الحارس ديفيد دي خيا، وهو لم يحصل منذ سنوات عدة، إذ إن الفريق انهار بعد أن تلقى الهدف الثالث، ومع غزارة الأهداف التي تلقاها اليونايتد، وروعة المباراة بات جمهور كرة القدم حتى غير مشجعي اليونايتد والليفر يبحثون عن ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، وهو ما سنرفقه للمشاهدين خلال هذه المقالة.

