بينهم قيادي بالجهاد وأسير محرر.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين 6 مارس 2023، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس المحتلتين طالت عدداً من المواطنين بينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي وأسير محرر.

واعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وحيد أبو مارية بعد مداهمة منزله ببلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة وادي أبو فريحة وحاصرت منزل الأسير المحرر حسين أبو عكر قبل أن تعتقله.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي فيصل الرفاعي ببلدة عناتا شمال شرق القدس وسلمته بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب منصور شلون من مخيم عقبة جبر بعد أن اقتحمت منزل عائلته وأخذ قياساته تمهيداً لهدمه.