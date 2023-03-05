أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-3-2023

تستحوذ أسعار الذهب في مصر على اهتمام نسبة كبيرة من الناس، ويحرص الكثيرون بشكل دائم على متابعة هذه الأسعار، حيث تعد من الموضوعات الهامة والتي تهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باستمرار.

ونقدم لكم بشكل مستمر في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" كافة التحديثات والتغييرات التي تطرأ على أسعار الذهب في مصر.

وجاءت أسعار بيع الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-3-2023، كما يلي:

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 -3-2023

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 ...... 2050 جنيه مصري .

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 ..... 1850 جنيه مصري .

سعر الذهب عيار 18

وجاء سعر الذهب عيار 18 ..... 1539 جنيه مصري .

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 ..... 1198 جنيه مصري .

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما جاء سعر الجنية الذهب في مصر 13400 جنيهاً مصرياً.



