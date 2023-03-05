صحيفة عبرية: مخـــاوف أمريكية من تحـــرك غير موزون لنتنياهو...!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، عن وجود مخاوف لدى الإدارة الأمريكية من قيام رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو بتحرك غير موزن في الساحة الفلسطينية أو إيران للخروج من الأزمة الحالية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "هناك مخاوف سياسية وأمنية لدى الإدارة الأمريكية من قيام نتنياهو بتحرك غير موزون في الساحة الفلسطينية أو ضد إيران للخروج من الأزمة الداخلية".

بحسب مصدر عسكري تحدث مع مراسل موقع واللا العبري:" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بدأوا الليلة اجتماعهم في "الكنيست" ويناقشون النشاط العملياتي والأحداث في الضفة الغربية".

وأضاف المصدر العسكري:" كما سيتحدث المجتمعون عن آخر الأحداث والتطورات في سلاح الجو، والاحتجاجات على خلفية الإنقلاب القانوني".