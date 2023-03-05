الاحتلال يصادق على هدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس

صادق جيش الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد 5-3-2023، على أمر هدم منزل منفذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس إسلام فروخ بالقدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي": "إن قائد ما تسمى بـ"القيادة المركزية" في الجيش وقع على أمر بمصادرة وهدم منزل منفذ عملية القدس المزدوجة إسلام فروخ".

جاء ذلك بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به عائلة المنفذ على حكم محكمة الاحتلال الصهيوني بهدم البيت.

وكانت قد أدت عملية تفجير مزدوجة في ذات الوقت لمقتل مستوطنين اثنين وإصابة العشرات بجروح، حيث يدعي الاحتلال أنه نفذها المقاوم فروخ .