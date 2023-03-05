جبل المكبر يسحــــق "الأمعري"بثلاثية

سحق نادي جبل المكبر فريق شباب الأمعري بثلاثية لهدف، اليوم الأحد، في ختام منافسات دوري المحترين لكرة القدم، في اللقاء الذي جرى على استاد فيصل الحسيني ببلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وبهذه النتيجة المدوية، هبط مركز شباب الأمعري، مساء اليوم، رسميا إلى دوري الاحتراف الجزئي بهزيمته على يد جبل المكبر.

وعقد الأمعري الآمال بالفوز على المكبر البطل وانتظار باقي النتائج للبقاء في الدوري لموسم آخر، لكن كل النتائج كانت ضده، وأبرزها الهزيمة في لقاء اليوم.

كما جاء فوز أهلي الخليل الذي كان يبتعد عنه بفارق نقطتين، على مؤسسة البيرة بثلاثية نظيفة ضمن بها البقاء في الدوري ورفع رصيده إلى 20 نقطة.

ويُشار إلى أنه أنهى المكبر البطل منذ الجولة الماضية الدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن مطارده وجاره هلال القدس، ورافق الأمعري الذي توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير إلى دوري الاحتراف الجزئي نادي إسلامي قلقيلية الذي في رصيده نقطة يتيمة، وتلقى 20 هزيمة مع بقاء لقاء له يوم غد أمام شباب الخليل للذكرى فقط.

وتجدر الإشارة إلى أنه توّج بلقب هداف الدوري نجم نادي هلال العاصمة محمد مراعبة الذي سجل 21 هدفا دون أن يكون هناك أي هدف من ركلة جزاء، وسجل اليوم ثلاثية "هاتريك" في لقاء فريقه ضد السموع الذي انتهى بثلاثة أهداف لهدفين، وجاء ثانيا بفارق كبير لاعب شباب الظاهرية علي عدوي الذي سجل 13 هدفا.