الاقتصاد توقّع مذكرة تفاهم لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

وقع وزير الاقتصاد الوطني، ورئيس مجلس إدارة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتطوير وتحسين واقع وإنجازات قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز هذا القطاع.

وتأتي الاتفاقية تنفيذا لبرامج التكامل في العمل المشترك، تحت شعار "القدس عاصمة رقمية 2023".

وتنص الاتفاقية، على التعاون في مجال إنشاء المختبرات، حيث تلتزم المؤسسة بتقديم الإرشادات اللازمة لإنشاء وتأهيل مختبرات فحص أجهزة الاتصالات لدى الوزارة، والتعاون بتنفيذ وتطبيق متطلبات تأهيل واعتماد المختبرات المعمول بها لدى جهات الاعتماد.

وتم الاتفاق على تبادل الطرفين شهادات المطابقة للأجهزة المصادق عليها من كل طرف ضمن آلية لا تعيق العمل، والتعاون في إجراءات عملية المطابقة لأجهزة الاتصالات أو أية أجهزة الكترونية أخرى تستخدم الترددات وكذلك الشواحن.

وستقوم المؤسسة بتقديم خدمات المعايرة لأجهزة ومعدات الوزارة، على أن تقوم وزارة الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعايرة أجهزتها في المؤسسة.

وبدوره، أشاد العسيلي بأهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية للاستفادة من أنشطة المؤسسة لما تقوم به من دور حساس ذي قيمة عالية، تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك ورفع القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني.

وأكد العسيلي على التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأنشطة التي ستساهم بزيادة نمو الاقتصاد في فلسطين.

من جانبه، أكد الوزير سدر على أهمية الربط بين المؤسسات الحكومية من خلال مذكرات التفاهم كونها ترسم وتنفذ إنجازات وأهداف على أرض الواقع، بما يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، وتعمل أيضا على نقل الخبرات بين موظفي المؤسسات الحكومية في العديد من المجالات، من خلال اللقاءات المشتركة والتدريبات وورش العمل فيما بينهما.

ومن ناحيته، قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة :"إنه بناء على مذكرة التفاهم سيتم التعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات، من خلال تبادل المعلومات الخاصة بالمواصفات، وتنظيم زيارات ميدانية مشتركة للتعرف والاطلاع على الإجراءات الفنية التي يختص بها كل طرف".