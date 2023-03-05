مهجة القدس: الاسير خضر عدنان يعاني أوجاعاً كثيرة ويرفض أخذ المدعمات

قال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، تامر الزعانين، اليوم الأحد، إنّ الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان (44 عاماً)، يُعاني أوجاعاً كثيرة وعدم وضوح في الرؤية ويرفض أخذ المدعمات.

وي وقت سابق اليوم، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أنّ الأسير عدنان يُواجه تدهوراً مستمراً في وضعه الصحي.

ولفت النادي، إلى أنّ الأسير عدنان مُضربٌ عن الطعام منذ نحو شهر، مضيفاً أنّه يرفض إجراء أيّ نوعٍ من الفحوص الطبية، علماً أنّه يُعاني من مشاكلٍ صحية قبل اعتقاله، وهو بحاجةٍ إلى متابعةٍ صحية.

ويُواصل عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ29 رفضاً لاعتقاله، في زنازين معتقل "الجلمة".

ومنذ أيام، أوضح الأسير عدنان في رسالة له، أنّه جرى إنزاله إلى محاكمة داخلية جديدة، يوم الثلاثاء الماضي، في زنازين معتقل الجلمة بسبب استمراره في إضرابه عن الطعام.