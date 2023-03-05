صحيفة فرنسية: مبابي يفضل تجديد عقده على اللعب لريال مدريد

أزال الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عقبة في طريق انتقاله مستقبلا إلى ريال مدريد.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي فضل تجديد عقده مع سان جيرمان على الانتقال إلى ريال مدريد، من أجل تحقيق هدفين: أن يصبح الهداف التاريخي للفريق الباريسي، وأن يحقق أول لقب لدوري الأبطال في تاريخ النادي.



وأشارت إلى أن مبابي حقق أحد أهدافه، ولا ينقصه الآن سوى الفوز بدوري الأبطال رفقة سان جيرمان، قبل الانتقال إلى ريال مدريد.



وبات كيليان الهداف التاريخي للنادي الباريسي برصيد 201 هدف، ليفض الشراكة مع زميله السابق إدينسون كافاني، الذي سجل 200 هدف قبل رحيله في صيف 2020.



ويرتبط مبابي بعقد مع باريس حتى 2024، مع إمكانية التمديد حتى 2025 بشرط موافقة الطرفين.



وخسر سان جيرمان مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدف دون رد، وستقام موقعة الإياب في ألمانيا، الأربعاء المقبل.